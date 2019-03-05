Экспертиза выявила у Децла врожденное заболевание сердца

Судмедэксперты выявили у Кирилла Толмацкого (рэпера Децла), который скончался 3 февраля, наличие гипертрофической кардиомиопатии.

Это врожденное заболевание и привело к острой сердечной недостаточности, сообщил РИА Новости отец музыканта, продюсер Александр Толмацкий.

Он отметил, что болезнь может вообще не проявляться и вызвать внезапную смерть в раннем возрасте.

Накануне было подписано официальное заключение о причинах смерти Децла. Судебно-медицинская экспертиза установила, что музыкант умер в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.

Гипертрофическая кардиомиопатия вызывается мутациями генов, оно является основной причиной гибели молодых спортсменов. От этой болезни прямо на поле скончался знаменитый венгерский футболист Миклош Фехер и во время тренировки американский атлет Джесси Марунде.

Напомним, Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет в Ижевске, где выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков. Сообщалось, что у Толмацкого по невыясненным причинам остановилось сердце.

Ранее Ирина Толмацкая сообщила о причинах гибели сына - свою версию она рассказала в эфире Первого канала. Она считает, что всему виной - нагрузки. Толмацкая также добавила, что ее сын скончался не от приема запрещенных веществ.