05 Марта 2019
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"Автомобилист" пишет историю: команда из Екатеринбурга вышла во второй раунд Кубка Гагарина

Екатеринбургский "Автомобилист" вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

В понедельник подопечные Андрея Мартемьянова обыграли в Челябинске местный "Трактор". Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей. За челябинцев шайбы забросили Антон Глинкин, Игорь Исаев и Александр Шаров. У екатеринбуржцев отличились Илья Крикунов, Вячеслав Литовченко (дважды) и Дэн Секстон.

Благодаря этому результату "Автомобилист" выиграл серию со счетом 4:0 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Стоит отметить, что это первое подобное достижение в истории команды из Екатеринбурга.

Соперник "Автомобилиста" по этой стадии станет известен позже.

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"Автомобилист" пишет историю: команда из Екатеринбурга вышла во второй раунд Кубка Гагарина

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Теги: Автомобилист, Трактор, Кубок Гагарина



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