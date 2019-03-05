На Ямале сотням сотрудников "Ямалстроя" вернули долги по зарплате в 192 миллиона

Сотрудникам новоуренгойской компании "Ямалстрой" вернули долги по зарплате в 192,2 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В 2017 г. перед 484 работниками появился долг по зарплате в 192,2 млн руб. В сентябре того же года ямальский Арбитраж признал предприятие банкротом, началось конкурсное производство. Директору "Ямалстроя" внесено три представления, разработаны графики погашения долгов.

В мае – сентябре 2017 г. рабочим заплатили 147,8 млн руб. По инициативе прокуратуры руководство организации много раз выступало на антикризисном штабе при главе Нового Уренгоя. В декабре 2018 г. работа конкурсного управляющего рассмотрел дисциплинарный комитет ассоциации арбитражных управляющих "Паритет".

В феврале 2019 г. за счет поступивших от реализованного в декабре 2018 г. имущества организации денег полностью погашен остаток долга – 44 млн руб.