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Происшествия Челябинская область

Президиум "ЕР" приостановил членство главы Чебаркуля. Местный политсовет был против

Президиум регионального отделения "Единой России" приостановил членство главы Чебаркуля Сергея Ковригина на период следственных мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Решение было принято вышестоящим партийным органом, поскольку местный политсовет отказался приостанавливать членство Ковригина.

"Приостановка членства в подобных случаях - это норма Устава, а Устав для всех один", - подчеркнул лидер южноуральских "единороссов" Владимир Мякуш.

Напомним, Ковригина подозревают в получении взятки. 1 марта чиновник был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в размере более 50 тыс. рублей в виде услуг неимущественного характера от представителя коммерческой организации. За это организации были переданы объекты муниципальной собственности.

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Президиум "ЕР" приостановил членство главы Чебаркуля. Местный политсовет был против

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Теги: глава Чебаркуля, Сергей Ковригин, задержание, уголовное дело, ЕР,



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