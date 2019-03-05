Президиум "ЕР" приостановил членство главы Чебаркуля. Местный политсовет был против

Президиум регионального отделения "Единой России" приостановил членство главы Чебаркуля Сергея Ковригина на период следственных мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Решение было принято вышестоящим партийным органом, поскольку местный политсовет отказался приостанавливать членство Ковригина.

"Приостановка членства в подобных случаях - это норма Устава, а Устав для всех один", - подчеркнул лидер южноуральских "единороссов" Владимир Мякуш.

Напомним, Ковригина подозревают в получении взятки. 1 марта чиновник был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку в размере более 50 тыс. рублей в виде услуг неимущественного характера от представителя коммерческой организации. За это организации были переданы объекты муниципальной собственности.