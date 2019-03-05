05 Марта 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

В Ноябрьске жители одного из домов не смогли попасть в подъезд из-за сугробов высотой в два этажа

Жители одного из подъездов дома №1 по Холодильной в Ноябрьске не смогли 4 марта попасть домой на обед – вход в подъезд оказался полностью завален снегом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Пост об этом опубликован в одном из пабликов "ВКонтакте". В нём говорится, что вчера днём сугробы возле одного из подъездов выросли на несколько этажей. Одни комментаторы отметили, что "надо брать обед с собой", другие добавили, что "в Ноябрьске живут счастливые люди – они ходят домой обедать".

Отметим, 3 марта в другом дворе Ноябрьска застряла "скорая" – машину пришлось вызволять из снежного плена другому экипажу.

Холодильная 1 Ноябрьск подъезд снег(2019)|Фото: vk.com

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В Ноябрьске жители одного из домов не смогли попасть в подъезд из-за сугробов высотой в два этажа

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Теги: сугроб, Холодильная 1



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