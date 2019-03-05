США готовы к переговорам с Россией по вооружениям на определенных условиях

США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с определенными условиями, заявил ТАСС представитель Госдепартамента.

По его словам, Вашингтон по-прежнему привержен эффективному контролю над вооружениями, который является "обязательным к исполнению и включает партнеров, ответственно выполняющих свои обязательства".

При этом в Госдепе "разочарованы тем, что Россия не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению договоренностей" и тем самым сохранить Договор о РСМД.

Напомним, американская сторона объявила 2 февраля о выходе из договора. При этом Москве было поставлено условие - уничтожить ракеты 9М729.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного СССР и США.

Решение принято "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по договору".

Ранее Путин в послании Федеральному собранию обвинил Вашингтон в надуманных предлогах для выхода из ДРСМД, а также предупредил о зеркальных мерах, которые российская сторона вынуждена будет принять в случае размещения ракет США в Европе.