Власти Пермского края планируют запустить "ласточку" до Екатеринбурга

Власти Пермского края вновь планируют запустить электропоезд по маршруту "Пермь - Екатеринбург", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого заксобрания.

По словам министра транспорта Прикамья Николая Уханова из Перми до Екатеринбурга будет ездить "Ласточка". По предварительным расчетам время пути скорого поезда составит около пяти часов. Несколько вагонов будут оборудованы по бизнес стандарту.

Министр транспорта полагает, что "Ласточка" станет конкурентом межрегиональным автобусным маршрутам. Отметим, что скоростной поезд "Парма", ходивший ранее по этому маршруту, был закрыт в 2016 г. из-за убыточности.

Также министр сообщил о судьбе железнодорожного перегона "Пермь II – Пермь I", который будет закрыт 1 октября 2019 года. По словам Николая Уханова, все основные вопросы, связанные с потребителями и грузополучателями решены.

"Сегодня есть решение о вторичном использовании верхнего строения путей. Не планируется демонтировать рельсошпальную решетку, чтобы использовать ее под скоростной трамвай", - сообщил министр транспорта.