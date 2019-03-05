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Политика Пермский край

Клуб "Молот-Прикамье" остался без тренеров

Тренерский штаб "Молота-Прикамье" в полном составе написал заявления на увольнение. Причиной стала плохая игра хоккейной команды в сезоне, передает корреспондент Накануне.RU.

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В отставку уйдут, в том числе, главный тренер команды Вячеслав Долишня, тренеры Валерий Ерохин, Дмитрий Кокорев и Денис Черепанов. Изменения затронут и состав команды, ряд игроков покинут клуб.

Напомним, в заключительном матче сезона прикамская команда проиграла "Зауралью" (Курганская область) со счетом 9:1. Сезон в чемпионате ВХЛ команда завершила на 27 месте и не вышла в плей-офф.

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Клуб "Молот-Прикамье" остался без тренеров

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Теги: Молот-Прикамье, тренеры, отставка



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Ранее 24.02.2019 20:58 Мск Зауральские хоккеисты на домашнем льду разгромили "Молот-Прикамье" со счетом 9:1

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