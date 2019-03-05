Клуб "Молот-Прикамье" остался без тренеров

Тренерский штаб "Молота-Прикамье" в полном составе написал заявления на увольнение. Причиной стала плохая игра хоккейной команды в сезоне, передает корреспондент Накануне.RU.

В отставку уйдут, в том числе, главный тренер команды Вячеслав Долишня, тренеры Валерий Ерохин, Дмитрий Кокорев и Денис Черепанов. Изменения затронут и состав команды, ряд игроков покинут клуб.

Напомним, в заключительном матче сезона прикамская команда проиграла "Зауралью" (Курганская область) со счетом 9:1. Сезон в чемпионате ВХЛ команда завершила на 27 месте и не вышла в плей-офф.