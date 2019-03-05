Скончался актер Люк Перри – звезда сериалов "Беверли Хиллз 90210" и "Ривердейл"

В США в возрасте 52 лет скончался актер Люк Перри. Он исполнял главные роли в таких сериалах как "Беверли Хиллз 90210" и "Ривердейл".

Люк скончался утром в понедельник, 4 марта, в больнице Святого Иосифа в Бербанке (Калифорния). По словам представителя актера, его окружали близкие люди – дети Джек и Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр, бывшая жена Минни Шарп, а также мать и отчим, брат и сестра, другие родственники и близкие друзья.

Перри был госпитализирован в минувшую среду утром – после перенесенного инсульта, который застиг актера дома в Шерман-Оуксе. По данным ресурса TMZ, когда медики прибыли на вызов "скорой", они обнаружили Люка в сознании, он мог говорить, но его состояние постепенно ухудшалось.

Представитель Перри во время госпитализации его подопечного рассказал, что врачи дают шанс на восстановление мозга актера после инсульта, однако, их прогноз не оправдался.

Люк родился в небольшом городке Мэнфилд в штате Огайо. Актерскую карьеру начал в 80-х, но настоящая популярность к нему пришла после выхода в 90-х сериала "Беверли Хиллз 90210" – о жизни золотой молодежи Голливуда. Последние работы Перри – главная роль в популярном сериале "Ривердейл", также он снялся в фильме Квентина Тарантино о маньяке Чарльзе Мэнсоне "Однажды в Голливуде" (лента должна скоро выйти в свет, в главных ролях заняты Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо).

Стоит отметить, что как раз в прошлую среду было объявлено о перезапуске сериала "Беверли Хиллз 90210". Перри должен был стать одним из главных актеров проекта.