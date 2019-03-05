Российские банки повысили ставки по вкладам

Банковские ставки по рублёвым вкладам в третьей декаде февраля 2019 года существенно выросла.

Как говорится в исследовании Банка России, средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях начала расти, и составила 7,68% против 7,54% во второй декаде месяца. Таким образом, она увеличилась на 0,14 п.п.

Активный рост ставки по вкладам начался с августа 2018 года, когда средняя максимальная доходность депозитов в топ-10 банков равнялась 6,319%.

Мониторинг проводился среди 10 банков, привлекающих наибольший объём депозитов россиян.

Ранее главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин сообщил, в ближайшие один-два месяца ставки по вкладам продолжат расти. Кроме того, не исключено повышение ключевой ставки Центробанка в марте.