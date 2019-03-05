05 Марта 2019
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Общество В России

Россияне полюбили безалкогольное пиво

Жители России стали чаще покупать безалкогольное пиво, хотя в стране по-прежнему преобладает северный тип потребление алкоголя — распитие крепких напитков.

Продажи безалкогольного пива увеличились почти на 37%. Кроме того, отмечается рост продаж кваса (15%) и холодного чая (18%). Как сообщили в Союзе российских пивоваров, россияне понемногу переключаются на безалкогольные и слабоалкогольные напитки, и государственная политика должна поддерживать такие тенденции.

Тем временем, в 2018 году рост стоимости пива был меньше, чем продовольственная инфляция. В результате впервые за несколько лет выпуск напитка увеличился на 4,1%. Помимо стабильных цен, этому способствовали такие факторы, как жаркое лето, отсутствие роста ставки акциза и общая благоприятная ситуация на рынке.

Как ожидается, в текущем году цены на пиво будут подниматься, но постепенно, сообщает "Российская газета".

Напомним, реклама пива с экранов телевизоров может перекочевать на плакаты в спортивных учреждениях. Проект, расширяющий возможности для распространения рекламы пива и напитков, на его основе, внесен в Госдуму

Как сообщалось ранее, эксперты Росконтроля протестировали образцы светлого пива семи российских брендов, чтобы определить лучшее.

Были исследованы несколько параметров качества: пиво оценивалось по степени сбраживания, пеноообразованию, содержанию витаминов, рибофлавина и тиамина. Напиток был проверен на соответствие состава заявленной маркировке, также в ходе исследования были рассмотрены его органолептические свойства.

В исследовании участвовали такие марки, как "Балтика", "Сибирская корона", "Хамовники", "Жигули", "Эль Мохнатый Шмель", "Оболонь" и "Faxe Premium". Установлено, что все образцы показали неплохие вкусовые качества.

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Россияне полюбили безалкогольное пиво

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Теги: пиво, алкоголь,



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