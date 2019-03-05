05 Марта 2019
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Экономика В России За рубежом

AliExpress запускает продажу автомобилей в России

AliExpress с 5 марта начинает в России продажу автомобилей.

Первым партнером станет китайский производитель автомобилей Chery, который запускает на площадке официальный магазин. Запуск новой категории приурочен к распродаже, которая стартует 28 марта.

Продавцом на AliExpress выступит АО "Чери Автомобили Рус" — официальный дистрибутор в России. Первоначально поступят в продажу автомобили, собранные в Китае, однако в дальнейшем планируется локализовать сборку в России.

Китайская торговая площадка планирует расширять число автомобильных брендов и привлекать покупателей автомобилей за счет спецпредложений и дополнительного ассортимента.

Доля китайских брендов в продажах новых автомобилей в России за прошлый год составила лишь около 2%. Chery Tiggo 3 занял третье место по числу проданных за год автомобилей среди моделей китайских марок, первые две позиции заняли модели производителя Lifan, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в сентябре 2018 года Почта России открыла новый маршрут доставки нерегистрируемых международных отправлений из Китая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе организации.

Расширение связано со "значительным ростом" числа заказов товаров в интернет-магазинах КНР и соответствующих почтовых отправлений. Такая ситуация, по словам заместителя гендиректора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергея Малышева, "стимулирует поиск дополнительных эффективных логистических решений".

"Новый маршрут был проработан в сотрудничестве с китайскими партнерами и позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы", — рассказал он, добавив, что благодаря такой логистической оптимизации срок доставки простой почты сократится для большинства восточных регионов РФ.

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AliExpress запускает продажу автомобилей в России

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Теги: AliExpress, автомобили



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