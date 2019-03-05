Правительство добрило закон о налоговых вычетах на жизненно важные лекарства

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, внесенный Минздравом РФ, который предусматривает частичное возмещение налогоплательщикам стоимости лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов.

На сегодняшний день Налоговым кодексом предусмотрено право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере стоимости лекарств, назначенных ему лечащим врачом.

С этой целью был утвержден список лекарств, который не пересматривался с 2007 года, поэтому в нем не представлены современные высокоэффективные лекарственные препараты.

Предлагаемые законопроектом изменения позволят расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости препаратов и повысить доступность лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, правительство РФ распределило между регионами субвенции на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего на эти цели будет направлено более 31,3 млрд руб. Из них более 580 млн руб. получит Пермский край. Свердловской области выделят 1,2 млрд руб. Тюменской - 520,5 млн руб., Югре и Ямалу по 342,3 и 118,7 млн руб., соответственно.

Самую большую субсидию получит Москва. Ее размер составит 4,5 млрд руб.