Банк России прогнозирует стабилизацию ипотечных ставок

Центробанк России рассчитывает на стабилизацию ипотечных ставок и отслеживает ситуацию.

Как сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в 2018 году выдачи по ипотеке выросли практически на 50%, было выдано 3 трлн ипотечных кредитов, и ставки были достаточно низкими.

"Но, конечно, в последний месяц они чуть-чуть пошли вверх. Мы сейчас ситуацию мониторим и рассчитываем, что они стабилизируются как минимум", - отметила глава регулятора, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться уже в 2019 году. Однако предсказать, будет это 8 или 9%, он не может: учитывая инфляцию, в этом году уровень в 8% вряд ли достижим.

Как сообщалось ранее, ипотечная ставка в России в ближайшее время не снизится до обещанных 8% - на выполнение этого поручения президент отвел срок почти в целый год - до 15 января будущего года, но контрольная дата не является конечной, поскольку в дальнейшем предполагается раз в полгода заслушивать доклады о принятых мерах.