Ватикан рассекретить архивы времен ВОВ

Папа Римский Франциск сообщил, что будут рассекречены документы из архива Ватикана, касающиеся понтификата Пия XII.

Открытие архива состоится 2 марта 2020 года - через год после восьмидесятой годовщины избрания на престол Пия XII. Франциск считает, что серьезные исторические исследования смогут оценить "в должном свете и с соответствующей критикой" деятельность Пия XII, которая пришлась на годы Второй мировой войны. "Церковь не боится истории, она любит ее и хотела бы любить ее больше и лучше, как это делает бог", — отметил он.

Папа Римский отметил, что некоторые действия Пия XII вызывают критику, многие воспринимают его деятельность с "предубеждением", сообщает РБК.

Доступ к этим материалам хотели получить еврейские общины. Их представители подозревают, что папа Пий XII закрывал глаза на Холокост, поскольку отказывался выступать с его публичным осуждением.