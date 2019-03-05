Сегодня в Госдуме рассмотрят законопроект о доплате пенсионерам
Кабмин внес в Госдуму законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам cверх прожиточного минимума.
Его предполагается рассмотреть сегодня, сообщает ТАСС.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Госдума в весеннюю сессию должна принять данный проект закона, а первые выплаты пенсионеры получат до 1 июля 2019 года.
Медведев добавил, что сегодня закон предусматривает, что малообеспеченные пенсионеры должны получать не меньше установленного прожиточного минимума, но зачастую это достигается за счет индексаций и надбавок.
Новый законопроект предлагает за счет дополнительных выплат довести пенсии до уровня прожиточного минимума и только потом ее индексировать.