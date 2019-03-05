Гуайдо вернулся в Каракас и выступил перед сторонниками

Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо, который ранее провозгласил себя президентом страны, появился перед своими сторонниками на митинге в Каракасе.

Он впервые публично после недельного отсутствия в Венесуэле. Сторонники встретили его аплодисментами и криками. Попыток задержать Гуайдо со стороны властей не предпринималось.

На митинге Гуайдо признал неудачу с попыткой доставить в страну гуманитарную помощь 23 февраля, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, США пообещали дать "жесткий ответ" на попытки помешать возвращению в Венесуэлу самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо.

Как написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter, решительный ответ "со стороны США и международного сообщества" последует на любые угрожающие этому действия.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы провозгласил себя и.о. президента страны вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего республику во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США. Действующий глава государства призвалГуайдо объявить выборы в стране. по словам Мадуро, лидер оппозиции понимает, что итоги могут оказаться не в его пользу.