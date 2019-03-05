05 Марта 2019
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Политика В России

The Guardian: в посольстве РФ перед отравлением Скрипалей заметили странную активность

Британские спецслужбы зафиксировали подозрительную активность у посольства России в Лондоне за несколько дней до, а также после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое случилось в Солсбери в марте 2018 года.

Как пишет The Guardian со ссылкой на свои источники, необычную деятельность изучали сотрудники британской контрразведки (Ми-5), Секретной службы разведки (Ми-6) и Центра правительственной связи (GCHQ).

Сообщается о беспрецедентном передвижении людей, в том числе о частных приездах в посольство РФ и отъездах из него, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, история с Сергеем и Юлией Скрипаль будет доведена до конца, Россия ведет собственное расследование.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года. Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ, имеющий двойное гражданство (России и Великобритании), и его дочь, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Тем временем, мать бывшего полковника ГРУ Елена Скрипаль обратилась в правоохранительные органы с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.

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The Guardian: в посольстве РФ перед отравлением Скрипалей заметили странную активность

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Теги: дело Скрипалей, отравление, посольство РФ, спецслужбы



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