The Guardian: в посольстве РФ перед отравлением Скрипалей заметили странную активность

Британские спецслужбы зафиксировали подозрительную активность у посольства России в Лондоне за несколько дней до, а также после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое случилось в Солсбери в марте 2018 года.

Как пишет The Guardian со ссылкой на свои источники, необычную деятельность изучали сотрудники британской контрразведки (Ми-5), Секретной службы разведки (Ми-6) и Центра правительственной связи (GCHQ).

Сообщается о беспрецедентном передвижении людей, в том числе о частных приездах в посольство РФ и отъездах из него, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, история с Сергеем и Юлией Скрипаль будет доведена до конца, Россия ведет собственное расследование.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года. Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ, имеющий двойное гражданство (России и Великобритании), и его дочь, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Тем временем, мать бывшего полковника ГРУ Елена Скрипаль обратилась в правоохранительные органы с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.