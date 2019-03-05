Сотовые операторы продают властям данные о перемещениях москвичей

Операторы мобильной связи продают властям Москвы данные о перемещениях горожан.

На это ежегодно из бюджета тратится более 100 млн рублей. Чиновники следят за тем, где живут, работают, отдыхают москвичи, какой транспорт они выбирают и сколько времени проводят в поездках. Москва и область условно поделены на квадраты 500 на 500 метров, и для каждого участка существует своя статистика. Место проживания москвича считается там, где он чаще всего ночует, работой - место, где он проводит время по будням с 10 до 17 часов, сообщают "Ведомости".

Если человек в будни въезжает в регион и выезжает из него, он считается трудовым мигрантом. В Московской области власти фиксируют количество дачников. Всю информацию сотовые операторы продают Департаменту информационных технологий Москвы с 2015 года. При этом статистика обезличена, а сами связисты говорят, что с помощью этой информации чиновники могут принимать более эффективные решения, например, расширять магистрали, вводить новые маршруты, строить метро.

Эксперты говорят, что за использованием геоаналитики властями необходим общественный контроль, так как полученные данные могут использоваться в политических целях, сообщают "Ведомости".