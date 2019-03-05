Трамп продлил антироссийские санкции

Американский президент Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении Москвы.

Это связано с ситуацией на Украине. В заявлении Белого дома говорится, что действия РФ до сих пор представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Ограничительные меры продлеваются до 6 марта 2020 года, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, внесен в Конгресс США.

Среди авторов документа - республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Роберт Менендес. Ограничительные меры касаются вероятного вмешательства Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией на Украине.

Через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина".

Кроме того, как ожидается, ограничительные меры затронут и госдолг России.

Экономист Владислав Жуковский обратил внимание на то, что санкции в отношении госдолга – это удар по всей российской финансовой системе, по российскому рублю, а значит, и по платёжеспособному спросу населения, по уровню жизни и, соответственно, по инфляции. И в 2014, и в 2016, и в 2018 гг. все мощные волны девальвации проходили прежде всего на фоне введения, либо ужесточения уже существующих санкций.