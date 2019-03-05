05 Марта 2019
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Политика В России За рубежом

Зачем TheTelegraph придумал фейк про ЧВК Вагнера в Ливии

В The Daily Telegraph появилось фейковое расследование, где говорится о том, что бойцы ЧВК «Вагнера» находятся в Ливии. Журналисты ФАН выяснили, зачем издание выдумало историю о 300 вагнеровцах.

Информация о них впервые появилась в британской прессе в The Sun – таблоиде, специализирующемся на шоу-бизнесе. Издание выпустило материал со ссылкой на анонимные источники, где рассказало о российских военных базах в Тобруке и Бенгази. Эстафету подхватил The Daily Telegraph, опубликовав материал, основанный на давно опровергнутых слухах.

The Daily Telegraph написал, что ресторатор Евгений Пригожин был на встрече главы Минобороны РФ с маршалом Ливии Халифой Хафтаром. Издание, однако, умолчало, что компания Пригожина организовывала обед для участников встречи, зато вспомнил старый фейк про 400 вагнеровцев в Венесуэле  Издание не сообщило, что эту информацию давно опровергли РФ, Венесуэла и даже США.

Фейк про Венесуэлу появился с подачи Евгения Шабаева, известного афериста, ранее много раз попадавшегося на распространении фейковой информации. Издание ссылается на его слова и когда пишет про ЧВК в Ливии. The Daily Telegraph молчит про историю с пранкером, показавшую легкость, с которой Шабаев выдумывает фейки ради упоминания своего имени в СМИ. Зато издание вспоминает старый фейк про ЧВК в Судане, пытаясь выдать его за правду. Журналисты ФАН доказали, что протесты в Судане носили чисто символический характер, их никто не подавлял и белых людей там вообще не видели.

коллаж, чвк, шабаев, иносми(2019)|Фото:facebook.com

К сожалению, журналисты The Daily Telegraph не стали проверять факты, иначе бы сообщили общеизвестную информацию: в ЦАР находятся 175 российских инструкторов, тренирующих военных FACA. СМИ зачем-то уменьшило их количество на 20 человек.

В связи с появлением этого вброса стоит напомнить, что война в Ливии была развязана с подачи Британии, чтобы получить контроль над нефтяными месторождениями. Англичанам выгодно, чтобы смута в стране продолжалась. После успеха в Сирии, РФ заявила о своей готовности помочь с мирными переговорами Ливии, Британия восприняла эту новость в штыки. Против Росси началась медиавойна.

По мнению Бориса Долгова, сотрудника Института востоковедения РАН, Ливия на грани распада – в стране 2 центра власти. Ливийская национальная армия ведет войну с радикальными исламистами. РФ помогает вести переговоры с разными политическими силами. В расшатывании ситуации в Ливии виноваты Англия, Франция и другие страны НАТО, ранее заинтересованные в свержении Каддафи. Англия настроена по отношению к России наиболее негативно, поэтому она и ведет информационную кампанию против РФ.

Британские СМИ скрывают правду от людей, а вместо нее рассказывают им байки про ЧВК Вагнера, находящуюся то в ЦАР, то в Венесуэле, то в Ливии. Западу выгодно запугивать народ мифической российской угрозой. Подробности об информационной кампании Запада против России читайте на ФАН.

 

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Зачем TheTelegraph придумал фейк про ЧВК Вагнера в Ливии

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Теги: The Telegraph, чвк вагнер, пригожин, ливия



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