СК проверяет сведения о мошенничестве в отношении московского ветерана Великой Отечественной войны

В Москве ведётся доследственная проверка по заявлению о мошеннических действиях в отношении пенсионера, ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По словам обратившейся в ГСУ СКР дочери 93-летнего пострадавшего, её отец, проживающий на территории Западного административного округа столицы, понёс ущерб от мошенничества на сумму 150 тыс. рублей. Как следует из заявления, преступные действия были совершены сотрудниками ритуального агентства при организации похорон.

Следователями будут изучены все доводы, изложенные дочерью пострадавшего пенсионера, и будут проведены проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.