Глава СКР обсудил с президентом РАН направления сотрудничества

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин провёл рабочую встречу с президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

В мероприятии также приняли участие вице-президент РАН академик Валерий Бондур, начальник секретариата президента академии Валерия Белянина, начальник отдела — заместитель академика-секретаря по научно-организационной работе Наталья Истомина, руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис, руководитель управления научно-исследовательской деятельности (НИИ Криминалистики) Алексей Бессонов и сотрудники указанного подразделения.

Бастрыкин и Сергеев обсудили вопросы использования результатов академических исследований, развития сотрудничества в интересах формирования и реализации научной и научно-технической политики по обеспечению расследования преступлений и производству судебных экспертиз.

Глава СКР отметил, что эффективность выявления и расследования преступных деяний напрямую зависит от использования следствием самых современных техникокриминалистических средств и возможностей экспертных исследований. Ключевое направление научного обеспечения деятельности ведомства, по его словам, заключается в поиске и внедрении в повседневную работу новых образцов отечественной криминалистической техники, лабораторного аналитического оборудования и расходных материалов, а также импортозамещение тех из них, которые производятся за рубежом. Бастрыкин при этом подчеркнул, что этому процессу эффективно будет способствовать взаимодействие СКР и РАН.

В свою очередь, президент академии согласился с главой комитета, опыт которого, по его словам, является хорошим источником практической проблематики и запросов, решение которых взаимосвязано с научной деятельностью.

Взаимодействие РАН и СКР, как отметили в пресс-службе ведомства, будет осуществляться по ряду направлений деятельности, среди которых — определение приоритетных и перспективных направлений фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в интересах Следственного комитета; подготовка предложений, касающихся прогнозирования научных достижений и выявления новых тенденций, направленных на развитие научно-технологического потенциала в области оперативного и качественного расследования преступлений и производства судебных экспертиз; разработка тестирование, апробация и внедрение в деятельность следственных органов СКР научной и научно-технической продукции и др.

Также планируется создание сторонами научно-технического совета, в который войдут учёные-криминалисты и академики РАН.