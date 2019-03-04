Союз журналистов Санкт-Петербурга обратился к Путину из-за строительства "судебного квартала"

Союз журналистов Санкт-Петербурга обратился к президенту РФ Владимиру Путину в связи с опасной экологической ситуацией на участке, где планируется строительство "судебного квартала", сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

"Призываем Вас обратить внимание на крайне опасную ситуацию, сложившуюся в вашем родном городе Санкт-Петербурге, в связи с несоблюдением мер экологической безопасности в ходе строительства, так называемого, "судебного квартала". Входящие в состав нашего Союза экологические журналисты длительное время не могут добиться уточнения истинного экологического состояния участка, определенного ранее как имеющий чрезвычайно опасную степень загрязнения", - говорится в письме главы отделения СЖР.

В Союзе отмечают, что без проведения полноценной рекультивации почвы "судебный квартал" станет постоянным источником загрязнения вод токсичными веществами.

Строительство "судебного квартала" в Санкт-Петербурге планируется начать уже в ближайшие месяцы, в комплекс войдут административные здания Верховного суда (ВС) и Судебного департамента при ВС, инженерно-технический блок и четыре жилых дома для судей и работников аппарата ВС, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана.

Застройка квартала будет осуществляться на территории бывшего РНЦ "Прикладная химия" - на этом участке с 1916 года размещалось предприятие химической промышленности, где использовались вредные, опасные химические вещества.

Ссылаясь на материалы Санкт-Петербургского научного центра РАН, Союз журналистов сообщает, что в результате инженерно-экологических изысканий были выявлены участки, имеющие чрезвычайно опасную степень загрязнения, площадь которых составляет 70% территории. В отделении СЖР обеспокоены тем, что "жители прилегающих кварталов Санкт-Петербурга будут подвергаться воздействию оставшихся в грунтах токсичных веществ". "Волнует и перспектива дальнейшего загрязнения Малой Невы и Финского залива токсикантами, дренируемыми с площадки природными осадками и грунтовыми водами", - говорится в обращении.

Журналисты просят Путина содействия в организации общественного обсуждения и независимой экологической экспертизы разделов проектной документации, посвященных охране окружающей среды, инженерной подготовки территории и рекультивации площадки на участке строительства.

"Для реализации общественного участия предлагаем создать Рабочую группу, в которую наряду с представителями органов государственной власти и застройщиков должны войти независимые ученые, юристы, депутаты, общественники, члены Гильдии экологических журналистов Союза журналистов СПб и ЛО", - добавили в Союзе.