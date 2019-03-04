Союз журналистов Санкт-Петербурга обратился к Путину из-за строительства "судебного квартала"

04 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Врачи роддома выдвинули требования Собянину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Северо-Западный ФО

Союз журналистов Санкт-Петербурга обратился к Путину из-за строительства "судебного квартала"

Союз журналистов Санкт-Петербурга обратился к президенту РФ Владимиру Путину в связи с опасной экологической ситуацией на участке, где планируется строительство "судебного квартала", сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

"Призываем Вас обратить внимание на крайне опасную ситуацию, сложившуюся в вашем родном городе Санкт-Петербурге, в связи с несоблюдением мер экологической безопасности в ходе строительства, так называемого, "судебного квартала". Входящие в состав нашего Союза экологические журналисты длительное время не могут добиться уточнения истинного экологического состояния участка, определенного ранее как имеющий чрезвычайно опасную степень загрязнения", - говорится в письме главы отделения СЖР.

В Союзе отмечают, что без проведения полноценной рекультивации почвы "судебный квартал" станет постоянным источником загрязнения вод токсичными веществами.

Строительство "судебного квартала" в Санкт-Петербурге  планируется начать уже в ближайшие месяцы, в комплекс войдут административные здания Верховного суда (ВС) и Судебного департамента при ВС, инженерно-технический блок и четыре жилых дома для судей и работников аппарата ВС, а также Дворец танцев Бориса Эйфмана.

Застройка квартала будет осуществляться на территории бывшего РНЦ "Прикладная химия" - на этом участке с 1916  года   размещалось предприятие химической промышленности, где использовались вредные, опасные  химические вещества.

Ссылаясь на материалы Санкт-Петербургского научного центра РАН, Союз журналистов сообщает, что в результате инженерно-экологических изысканий были выявлены участки, имеющие чрезвычайно опасную степень загрязнения, площадь которых составляет 70% территории. В отделении СЖР обеспокоены тем, что "жители прилегающих кварталов Санкт-Петербурга будут подвергаться воздействию оставшихся в грунтах токсичных веществ".  "Волнует и перспектива дальнейшего загрязнения Малой Невы и Финского залива токсикантами, дренируемыми с площадки природными осадками и грунтовыми водами", - говорится в обращении.

Журналисты просят Путина содействия в организации общественного обсуждения и независимой экологической экспертизы разделов проектной документации, посвященных охране окружающей среды, инженерной подготовки территории и рекультивации площадки на участке строительства. 

"Для реализации общественного участия предлагаем создать Рабочую группу, в которую наряду с представителями органов государственной власти и застройщиков должны войти независимые ученые, юристы, депутаты, общественники, члены Гильдии экологических журналистов Союза журналистов СПб и ЛО", - добавили в Союзе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Союз журналистов Санкт-Петербурга обратился к Путину из-за строительства "судебного квартала"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: союз журналистов, СЖР, судебный квартал, Санкт-Петербург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 811

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети