В Москве малолетний мальчик погиб в результате падения с высоты

В Москве малолетний мальчик погиб в результате падения с высоты, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

"4 марта 2019 года возле жилого дома, расположенного по улице Большая Черемушкинская в городе Москве, обнаружен малолетний мальчик с травмами, характерными при падении с высоты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прохожие, обнаружившие мальчика, вызвали скорую, однако мальчик, несмотря на оказанную помощь, скончался от полученных травм.

Следователи проводят доследственную проверку по факту инцидента.