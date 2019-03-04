04 Марта 2019
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Экономика В России

Глава ЦБ доложила Путину о планируемом снижении инфляции до 4%

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Банка России (ЦБ) Эльвирой Набиуллиной обратил внимание на необходимость сохранения стабильного уровня инфляции в стране, несмотря на временное повышение ее динамики из-за роста НДС. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В начале разговора глава государства напомнил о вопросах, звучавших в его послании Федеральному собранию и касающихся ключевых задач ЦБ. В частности, речь шла о задаче по возвращению инфляции к целевых показателям.

"Напомню, что у нас целевой показатель — 4%, но понятно, что инфляция бывает чуть меньше, чуть больше, — отметила Набиуллина. — Какое-то время она у нас была ниже 4%. В прошлом году — чуть-чуть выше, 4,3%. В этом году из-за временных факторов, из-за разовых факторов сейчас около 5%, но мы видим, что подстройка цен к повышению НДС достаточно умеренная. Конечно, полную картину будем видеть где-то в апреле".

Глава регулятора также подчеркнула, что уже к середине 2019 года ожидается снижение инфляции в квартальном выражении до 4%.

"Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года, и мы надеемся, рассчитываем и проводим политику, с тем чтобы в следующем году это было близко к 4%", — уточнила она.

В свою очередь, Путин отметил, что власти РФ исходили из постепенной подстройки инфляции к повышению НДС, и "это было неизбежно".

"Важно только, как я в Послании сказал, чтобы мы удержали реализацию тех планов по стабилизации ситуации, о которых Вы говорили", — подчеркнул глава государства.

Встреча Путина с Набиуллиной(2019)|Фото: www.kremlin.ru

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Глава ЦБ доложила Путину о планируемом снижении инфляции до 4%

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Теги: Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Банк России, Центробанк РФ, ЦБ, инфляция, НДС, повышение НДС



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