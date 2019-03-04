"Переименование улиц — мелкая месть": Дмитрий Пучков напомнил, что Россия — это наследница СССР

Переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный также как Goblin посетил Екатеринбург и выступил в музее "Россия — моя история", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он рассказал, что Екатеринбург в выгодную сторону отличается от Санкт-Петербурга в плане работы коммунальных служб: в обоих городах зима, но в Екатеринбурге видно, что снег убирают, а в Санкт-Петербурге нет.



"Не потому что власти не работают, а, похоже, идёт какое-то противоборство" — предположил Гоблин.

На вопрос о том, корректно ли сравнивать коммунизм и фашизм, Дмитрий Пучков ответил, что это недопустимо.

"Есть две силы, противостоящие в 20-м веке — коммунизм и нацизм. Если ты против коммунистов, нравятся они тебе или нет, ты за фашистов", — отметил он.

Также Гоблин выразил мнение, что противники советского выступают за разрушение остатков Советского Союза.

"Если считать Сталина преступником это приведёт пересмотру итогов Второй мировой войны, но Россия является правопреемником СССР", — отметил он.

Гоблин сравнил гитлеризм с сатанизмом, и напомнил, что сталинский СССР одержал победу. По его мнению, до населения это стоит доносить только так, а отдельные чёрные пятна были в истории любой страны.

В ходе беседы речь зашла и об отношении к вере и происходящей в России клерикализации.

"В Бога я не верю и нужды в этом не испытываю. С другой стороны, родственники живут в деревнях, в красных углах у них иконы, соблюдают православные праздники. Можно сказать, что я православный атеист", — рассказал Пучков.

Но по его мнению, попытки заменить идеологию православием не годятся, так как вера — это не хождение в церковь и соблюдение постов, а жизнь по заповедям.



Дмитрий Пучков напомнил и о странности статьи за оскорбление чувств верующих в стране, где существует равенство перед законом.

"Если есть статья за оскорбление чувств верующих — должна быть и за оскорбление чувств неверующих. Что, если человек не верит, то у него нет чувств?" — отметил он.

Коснулись и вопроса о том, был ли Советский Союз империей. На него Гоблин ответил отрицательно: "Советский Союз был коммунистическим государством, может он по каким то признакам и подходит, но имперскообразующий русский народ жил хуже чем например грузинский или литовский может ли быть такое в империи? Нет".

Стоит отметить, что изложение истории часто прерывается в угоду текущим идеологическим соображениям. Так, переименование улиц, названных в честь большевиков Дмитрий Пучков назвал мелкой местью и привёл в пример Санкт-Петербург: его переименовали в Петроград ещё в Первую мировую войну, а потом в Ленинград.

"На мой взгляд это нормальное название. А самым важным событием в истории города была блокада. И это была блокада Ленинграда, не Санкт-Петербурга", — отметил Гоблин.



Те же перерывы в изложении истории характерны, как напомнил Пучков, и для Екатеринбурга, в частности, "Ельцин-центра".

"У вас есть "Ельцин-центр". Там в начале экспозиции в мультике непрерывность истории прерывается отсутствием Ленина и Сталина.

А внутри экспозиции — вот было две Чеченских войны. А от них только посмотрите в дырочку в стене, там фотография с солдатами. И про бандитов ничего нет. Есть какие то пять дней, которые потрясли мир. А мир потрясли десять дней, когда была Великая Октябрьская революция", — пояснил он.