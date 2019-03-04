04 Марта 2019
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Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного СССР и США, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Как отмечается, что решение о приостановлении выполнения ДРСМД принято "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по договору".

Приостановка будет действовать "до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия".

МИД РФ поручено уведомить участников ДРСМД о приостановлении его выполнения.

Напомним, американская сторона объявила 2 февраля о выходе из договора. При этом Москве было поставлено условие — уничтожить ракеты 9М729. Подписывавший ДРСМД экс-президент СССР Михаил Горбачёв увидел в таком шаге Вашингтона стремление освободиться от любых ограничений в сфере вооружений.

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Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

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Теги: ДРСМД, США, ракеты, Россия, владимир путин



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