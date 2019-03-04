04 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Лукашенко: Если Крым украинский, то украинцы должны воевать и умирать за него

Если Украина считает Крым украинским, то должна была воевать за него. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске, пишут украинские СМИ.
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Он рассказал, что, когда в 2014 году был на инаугурации Петра Порошенко, его окружили западные и украинские журналисты и "начали пытать, чей Крым – российский или украинский".

"Я им задал вопрос: "Сколько погибло украинцев во время "захвата", как они называют, Крыма Россией?" Молчат. Ни одного. А сколько прозвучало выстрелов? Ни одного. Значит, вы молча согласились, что Крым не ваш", - передал Лукашенко свои слова пятилетней давности.

"Для них это был совершенно неожиданный ответ, заключающийся в том, что если это ваше – умирайте, воюйте за этот клочок земли", - подытожил белорусский президент.

Как ранее сообщало Накануне.RU, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за пять лет Крым стал "более украинским".

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Лукашенко: Если Крым украинский, то украинцы должны воевать и умирать за него

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Теги: Украина, Александр Лукашенко, Крым



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