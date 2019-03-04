Букингемский дворец начал борьбу с хейтерами в соцсетях

Букингемский дворец выпустил специальное обращение к подписчикам королевских аккаунтов в соцсетях. Речь идет о страницах The Royal Family, Clarence House и Kensington Palace.

"Мы просим всех, кто пишет на наших страницах в социальных сетях, проявлять вежливость, доброту и уважение ко всем остальным участникам наших аккаунтов", - говорится в обращении.

Далее предлагаются принципы, с которыми пользователям предлагается согласиться, если они намерены писать в аккаунтах королевской семьи.

"Комментарии не должны:

- содержать спам, клеветать на любого человека, обманывать других, быть непристойным, оскорбительным, угрожающим, оскорбительным, ненавистным, подстрекательским или пропагандировать материалы или насилие сексуального характера;

Меган Маркл - главная мишень хейтеров

- содействовать дискриминации по признаку расы, пола, религии, национальности, инвалидности, сексуальной ориентации или возраста;

- быть не по теме, неуместным или неразборчивым", - говорится в правилах.

Также особо отмечается, что модераторы страниц будут удалять любые комментарии, которые сочтут неуместными, и еще: "Мы также оставляем за собой право отправлять любые комментарии, которые сочтем нужными, правоохранительным органам для расследования, если мы считаем это необходимым или требуется по закону".

Недавно со ссылкой на анонимные источники ряд СМИ сообщил, что у пресс-службы Кенсингтонского дворца (подразделение работает с молодым поколением королевской семьи – Кембриджами, Сассексами, принцессами Евгенией и Беатрис) есть специальный человек, который занимается круглосуточным удалением негативных и оскорбительных комментариев из аккаунтов семьи. Многие предполагают, что особенно много таких комментариев стало после появления в британской королевской семьи актрисы Меган Маркл.