Минстрой озвучил прок подписания соглашения о строительстве ТПУ в Мотовилихе

Власти Пермского края и РЖД в течение полутора месяцев подпишут соглашение о строительстве транспортно-пересадочного узла в Мотовилихе. Об этом на заседании рабочей группы регионального Заксобрания по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дороги и дорожной деятельностью сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Напомним, строительство ТПУ запланировано в связи с планами закрытия движения городской электрички по центру Перми. Второй ТПУ будет построен на вокзале Пермь II. В Мотовилихе ТПУ будет построен к 2021 г.

"Сегодня в этом месте необходим качественный транспортно-пересадочный узел, который бы смог принимать не только пригородные железнодорожные перевозки, но и городской общественный транспорт – трамваи и автобусы, а также автомобильный транспорт регионального значения", – приводит слова министра "Бизнес-класс".