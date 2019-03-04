"Яблоко" через суд намерено отменить решение об избрании главы Челябинска

В Челябинске "Яблоко" намерено через суд оспорить решение об избрании главы города. Соответствующее исковое заявление подано в облсуд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Лидер "Яблока" Ярослав Щербаков просит признать недействительными решения Челябинской городской думы об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы города, а также об объявлении конкурса и об избрании главы Челябинска.

По мнению Щербакова, этими решениями были нарушены права участников конкурса, поскольку не были определены четкие критерии оценки кандидатов.

"Существующие правила проведения конкурса в отсутствии четких критериев оценки многое оставляют на личное усмотрение членов конкурсной комиссии, что говорит о наличии коррупциогенных факторов", - отметили в партии.

Напомним, по итогам конкурса на пост главы Челябинска из 16 кандидатов были рекомендованы врио главы города Владимир Елистратов, предприниматель Никита Мирный, глава Ленинского района Александр Орел и бывший мэр Трехгорного Николай Шиманович. 26 февраля главой города был избран Владимир Елистратов. За него проголосовало большинство депутатов, один парламентарий был против.