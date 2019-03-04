04 Марта 2019
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Власти Москвы не разрешили строительство гостиницы на территории Миусского депо

Власти Москвы не разрешили строительство гостиницы на территории Миусского депо, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Москомстройинвеста.

"На сегодняшний день в рассматриваемом здании располагаются офисные помещения. В намерения инвестора входило — разместить в нем гостиницу. Градостроительно-земельная комиссия приняла решение об отказе", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ГЗК на заседании 28 февраля приняла решение о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Лесная, владение 20, строение 2 .

Миусское трамвайное депо было включено в 2017 году в список памятников культурного наследия Москвы.

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Власти Москвы не разрешили строительство гостиницы на территории Миусского депо

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Теги: Миусское депо, Москва, инвестор, ГЗК, гостиница



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