Власти Москвы не разрешили строительство гостиницы на территории Миусского депо

Власти Москвы не разрешили строительство гостиницы на территории Миусского депо, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Москомстройинвеста.

"На сегодняшний день в рассматриваемом здании располагаются офисные помещения. В намерения инвестора входило — разместить в нем гостиницу. Градостроительно-земельная комиссия приняла решение об отказе", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ГЗК на заседании 28 февраля приняла решение о нецелесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Лесная, владение 20, строение 2 .

Миусское трамвайное депо было включено в 2017 году в список памятников культурного наследия Москвы.