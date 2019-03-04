Уставный капитал в 10 тысяч и ни одного сотрудника: мусор доверили 20 "мутным" регоператорам

У 20 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - мизерный уставный капитал и подозрительно мало сотрудников: 1-2 или вовсе ни одного человека. При этом компании взяли на себя многомиллиардные обязательства, по которым, в случае проблем, они не смогут ответить. Общероссийский народный фронт (ОНФ) проанализировал информацию о компаниях, победивших на торгах за право оказывать услуги по обращению с отходами, и выявил первые "тревожные звоночки". Сегодня общественники представили народный доклад по результатам контроля за реализацией "мусорной реформы", передает корреспондент Накануне.RU.

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Сегодня 177 организаций занимаются обращением с ТКО по 244 зонам, рассказал на пресс-конференции руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев. При этом 10 зон в регионах, где выбрали регоператоров, остаются без надзора. У четырех регионов нет ни одного регионального оператора: Хабаровский край и Курганская область расторгли ранее заключенные соглашения в декабре прошлого года.

Только в 22 субъектах РФ региональные программы по обращению с ТКО предусмотрены индикаторы, которые отражают суть реформы – изменение структуры обращения с мусором, отметил Михаил Развожаев.

По идеологии "мусорной реформы" основной объем финансовых вложений должны составлять частные инвестиции. "Только при таком подходе сфера обработки мусора будет доходной отраслью", - пояснил докладчик.

В 53 субъектах из 72 предусмотрено внебюджетное финансирование, в 16-и – бюджетные вложения равны или превышают частные. Среди таких регионов Республика Калмыкия, Астраханская, Тамбовская области.

В ОНФ проанализировали информацию о региональных операторах, выигравших право оказывать услуги по обращению с отходами, и выявили "20 мутных регоператоров". Мутными регоператорами в ОНФ прозвали операторов по обращению с ТКО, у которых совпали три фактора: мизерный уставный капитал, минимальный штат работников (вплоть до полного их отсутствия) и минимальные фонды, а взяты при этом крупные обязательства.

У 4% регоператоров – в Воронежской, Московской, Омской областях, Дагестане, Якутии - полностью отсутствуют сотрудники. У 11% регоператоров в штате значится один работник, который является, скорее всего, директором или главным бухгалтером, рассказал руководитель исполкома ОНФ.

"Очевидно, что при такой численности работников очень сложно проводить все те действия, которые возложены на регионального оператора", - прокомментировал Михаил Развожаев.

У 46% регоператоров, обслуживающих 110 зон, уставный капитал составляет 10 тыс. руб. У компаний, отвечающих за 40 зон, - 100 тыс. руб.

"При этом операторы получают достаточно серьезные контракты на большие суммы. Если с их платежеспособностью пойдет что-то не так, то они будут затруднены в том, чтобы ответить своим капиталом по обязательствам, которые могут возникнуть", - подчеркнул докладчик.

ОНФ обратится к губернаторам с просьбой обратить более пристальное внимание на работу своих регоператоров, которые выиграли право оказывать услуги по обращению с ТКО, несмотря на мизерные средства и отсутствие работников. "Законодательством это не запрещено", - заметил Михаил Развожаев.

В отдельных случаях стоимость контрактов во время торгов была значительно снижена. Например, с 1 млрд руб. до 1 млн руб. В Магаданской области лот подешевел в шесть раз – с 1,8 млрд руб. до 300 млн. Координатор проекта Народного фронта "За честные закупки" Антон Гетта назвал это "гиперснижением".

"Если один оператор приходится на крупный субъект, то в случае банкротства это сразу ставит под угрозу услугу по уборке региона от мусора", - заметил он.

Зачастую торги по определению регоператора проходят с минимальной конкуренцией – 1,5 участника. Некоторых участников Антон Гетта охарактеризовал как "мусорные фирмы, которые ничего из себя не представляют".

"На Алтае компания с текущими доходами в 6 млн руб. и штатом в семь человек выиграла контракт на 497 млн руб. В Карелии регоператор с уставным капиталом в 10 тыс. руб. и одним сотрудником выиграл лот стоимостью 29 млрд руб. Смогут ли такие компании выполнять обязательства, взятые по контракту?" – пояснил Гетта.

В качестве положительных примеров член ОНФ назвал регоператоров в Московской, Тамбовской, Пензенской, Астраханской и Мурманской областях. В этих субъектах работают компании с серьезными оборотами.

Гиперснижение контрактов удешевляет стоимость вывоза тонны мусора до 70 копеек (в Краснодарском крае). Тогда как в иных субъектах, например, на Чукотке, этот показатель составляет порядка 40-50 тыс. руб.

Все это влияет на стоимость тарифов для населения.

В феврале в 36 городах стоимость жилищных услуг осталась без изменения либо выросла, заметил Михаил Развожаев. ОНФ направит информацию об этом в Генпрокуратуру.

"Людей в феврале принуждают платить дважды за одну и ту же услугу", - добавил он.

Дороже всего вывоз мусора в 2019 г. обошелся жителям Оренбургской области (117,9 руб.), Томской (114 руб.) и Ставропольском крае (104 руб.).

"Народный фронт" будет настаивать на ужесточении критериев конкурсного отбора регоператоров и добиваться того, чтобы жители сел и деревень платили за мусор по фактическому объему потребления.