Подписано официальное заключение о причинах смерти Децла

Судебно-медицинская экспертиза в Ижевске установила, что музыкант Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.

Каких-либо телесных повреждений не выявлено, сообщает телеграмм-канал "Следак шепнул" (бывший официальный канал Следственного комитета РФ).

Отмечается, что официальное заключение о причинах смерти Децла было подписано сегодня.

Напомним, Децл умер 3 февраля в возрасте 35 лет в Ижевске, где выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков. Сообщалось, что у Толмацкого по невыясненным причинам остановилось сердце.

Ранее Ирина Толмацкая сообщила о причинах гибели сына - свою версию она рассказала в эфире Первого канала. Она считает, что всему виной - нагрузки. Толмацкая также добавила, что ее сын скончался не от приема запрещенных веществ.