В Челябинске экс-следователь получил 7,5 лет в колонии строгого режима за взятку

В Челябинске бывшего заместителя руководителя следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска СУ СК России по области Александра Есипова приговорили к 7,5 годам в колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями и взятку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый получил 16 тыс. 700 долларов США от адвоката за возврат имущества, изъятого в ходе обыска, и принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя.

Также суд приговорил экс-следователя к штрафу в размере 1 млн 871 тыс. 762,72 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах сроком на 3 года, и с лишением специального звания майор юстиции.