Украина потерпела крупное поражение в борьбе с коррупцией, - заявление G7

Отмена на Украине уголовной статьи за незаконное обогащение - "это крупное поражение в борьбе с коррупцией". Об этом говорится в совместном заявлении "Большой семерки" и Всемирного банка, сообщает в Twitter французское представительство группы послов "семерки".

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса страны, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

По мнению организаций, это ослабило всю систему борьбы с коррупцией, включая Высший антикоррупционный суд, который должен быть создан и, как ожидалось, должен был вынести решения по многим делам о незаконном обогащении. "Также это повлияло на способность Национального антикоррупционного бюро расследовать коррупцию в высших эшелонах власти", - говорится в документе.

Организации призвали Украину найти способ продолжить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу решением Конституционного суда страны.

Председатель Transparency International Делия Феррейра Рубио заявила, что МВФ может заморозить финансовую помощь Украине, а ЕС - отменить безвизовый режим.

Как ранее сообщало Накануне.RU, организация Transparency International Ukraine заявила, что украинская власть объявила амнистию и индульгенцию для коррупционеров.

На днях украинский президент Петр Порошенко внес в Раду в статусе неотложного свой собственный законопроект о незаконном обогащении - такой, что, как он заявил, "комар носа не подточит". Многие политологи и пользователи Сети посчитали это предвыборным пиаром. А один из пользователей иронично предположил, что Порошенко имел в виду, что новый закон будет написан так, что можно будет "по закону" обогащаться и комар носа не подточит.