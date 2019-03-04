04 Марта 2019
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Общество Курганская область

В МЧС Зауралья прокомментировали ситуацию с очисткой крыши здания прокуратуры водой из пожарной машины

В ГУ МЧС России по Курганской области прокомментировали инцидент, который произошел в Катайске возле здания районной прокуратуры.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 4 марта в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как к зданию надзорного ведомства пригнали пожарную машину, включили струю и направили ее на кровлю.

"Данное видео демонстрирует проведение пожарно-тактических занятий. Суть занятия - это те же учения, но в гораздо уменьшенном масштабе и формате. В ходе подобных занятий отрабатывается эвакуация людей из здания, также привлекается одна автоцистерна. Это делается для того, чтобы пожарный караул мог проверить пожарно-тактическое вооружение и оборудование. В данном случае была подача воды на кровлю, потому что по замыслу занятий пожар отрабатывался именно на кровле. Огромный снежный покров на крыше здания прокуратуры в Катайске позволил реально проверить оборудование. Такие занятия проводятся минимум 2 раза в месяц", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС региона.

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В МЧС Зауралья прокомментировали ситуацию с очисткой крыши здания прокуратуры водой из пожарной машины

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Теги: крыша, занятия, прокуратура, Катайск, МЧС, пожарная машина



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Ранее 04.03.2019 14:04 Мск В Зауралье снег с крыши здания прокуратуры убрали струей из пожарной машины

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