04 Марта 2019
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Колокольцев представил подчиненным в Санкт-Петербурге нового начальника главка

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сегодня представил сотрудникам генерал-майора Романа Плугина, который указом президента 28 февраля был назначен на должность начальника главка полиции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На церемонии присутствовали заместители полпреда в Северо-Западном федеральном округе, врио губернатора Александр Беглов и другие статусные лица, сообщается на сайте МВД России.

44-летний генерал-майор Плугин служил в органах правопорядка в Рязани и Мурманской области, с 2006 года – на разных должностях в Москве, имеет государственные награды. Назначение Плугина в Санкт-Петербург было неожиданным для многих наблюдателей и экспертов, до этого ходили слухи о его переводе на аналогичную должность в Свердловскую область.

Интересно, что сегодня на сайте мэрии Санкт-Петербурга объявляется об отмене заседания правительства города, которое было назначено на 5 марта. Причины не разъясняются, мероприятие просто отменено.

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Колокольцев представил подчиненным в Санкт-Петербурге нового начальника главка

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Теги: Владимир Колокольцев, Александр Беглов, Роман Плугин, МВД



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