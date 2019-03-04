Колокольцев представил подчиненным в Санкт-Петербурге нового начальника главка

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сегодня представил сотрудникам генерал-майора Романа Плугина, который указом президента 28 февраля был назначен на должность начальника главка полиции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На церемонии присутствовали заместители полпреда в Северо-Западном федеральном округе, врио губернатора Александр Беглов и другие статусные лица, сообщается на сайте МВД России.

44-летний генерал-майор Плугин служил в органах правопорядка в Рязани и Мурманской области, с 2006 года – на разных должностях в Москве, имеет государственные награды. Назначение Плугина в Санкт-Петербург было неожиданным для многих наблюдателей и экспертов, до этого ходили слухи о его переводе на аналогичную должность в Свердловскую область.

Интересно, что сегодня на сайте мэрии Санкт-Петербурга объявляется об отмене заседания правительства города, которое было назначено на 5 марта. Причины не разъясняются, мероприятие просто отменено.