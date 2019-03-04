Я у ХМАО блогер. Наталья Комарова вернулась в соцсети

Наталья Комарова примкнула к губернаторам-инстаблогерам "тюменской матрешки", за несколько дней на ее страничку подписались более пяти тысяч пользователей. Выходу главы ХМАО в соцсети предшествовала публикация рейтинга личных страниц губернаторов, в котором Наталья Комарова оказалась в числе 17 "оффлайновых" руководителей. В ХМАО еще помнят твиттер Натальи Комаровой: микроблог она вела лично, уверены наблюдатели, но лента не обновлялась с 2014 г. Новый выход в социальные сети может быть связан с неформальным расширением KPI губернаторов, но как показывает практика, многие главы заполняют личные страницы официальными отчетами и удаляют негативную обратную связь.

Первые фотографии в instagram губернатор Югры сделана на фестивале "Дух огня", она объявила, что площадка станет еще одним каналом для общения с жителями. Обратная связь не заставила себя долго ждать: пока одни восхищались фестивалем ("Захватывающее событие. Югра впереди планеты всей, в том числе и в культуре"), другие жаловались на жизнь ("Наталья Владимировна, здравствуйте. Скажите пожалуйста, когда жить-то будем? А не существовать..."). Примечательно, что оперативнее всего в комментариях отметились госслужащие.

Пока постов в instagram Натальи Комаровой немного, все фото сделаны во время официальных визитов. Как показал обзор "Петербургской политики", такого формата придерживаются многие губернаторы: они визуализируют контент, опубликованный на официальном сайте администрации, при полном отсутствии личного позиционирования. Это эксперты считают ошибкой, как и удаление негативных комментариев (в этом замечен губернатор Архангельской области Игорь Орлов) или полное их игнорирование (Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесия, Сергей Морозов, Ульяновская область, Сергей Собянин, Москва, и другие).

Появление Комаровой в instagram - ответ на запрос на усиление коммуникаций с жителями, считает гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

"Практически любой шаг региональных властей и в целом элиты по установлению такой коммуникации логичен, он усиливает коммуникативные возможности власти и ее устойчивость. Инициатива Комаровой соответствует общественному запросу и логике усиления коммуникации, на которой настаивает АП и федеральная власть в целом. Для того, чтобы коммуникация была эффективной, она должна быть регулярной, охватывать разные социальные группы", - поделился своим мнением с Накануне.RU Орлов.

Это не первая попытка Натальи Комаровой вести личную страницу, до 2014 г. у губернатора был твиттер. Причем, тот опыт в ХМАО считают довольно успешным: глава региона не только сообщала о проведении совещаний, но и делилась личными эмоциями, отвечала на критику и вопросы жителей.

Между тем в ХМАО есть пример эффективной работы чиновника с социальными сетями - глава Сургутского района Андрей Трубецкой, который уже получил прозвище "глава-видеоблогер". На личных страницах он проводит онлайн-конференции, вызывает оппонентов на баттлы и отвечает на критические замечания о работе подчиненных. Это самый короткий путь общения с жителями, отмечает бывший руководитель пресс-службы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, кандидат политических наук Анатолий Корнеев.

Добрый день. К сожалению, не могу отправить вам сообщение. Группа заблокирована. Оставьте пожалуйста ваши координаты для работы по Вашему вопросу. — Komarova Natalya (@KomarovaNatalya) 7 февраля 2019 г.





Восхищена нашим Антоном Гафаровым) Сергей , Антон мы с Вами, за Вас!) — Komarova Natalya (@KomarovaNatalya) 11 февраля 2014 г.

"Чиновники вынуждены будут выходить на прямой диалог с гражданами, потому что сегодня рейтинг телевидения, общественно-политических программ резко пошел вниз, и уровень доверия к официальным СМИ в целом упал. Этому нужно что-то противопоставить, поэтому социальные сети глав будут развиваться. Важно, чтобы свою страничку чиновник вел сам. Я читаю твиттер Собянина и понимаю, что пишет не он, а кто-то из пресс-службы. Практика показывает, что Наталья Комарова не боится личного общения, объезжая округ, она встречается с самыми разными людьми", - рассказал Накануне.RU Корнеев.