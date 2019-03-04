04 Марта 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Я у ХМАО блогер. Наталья Комарова вернулась в соцсети

Наталья Комарова примкнула к губернаторам-инстаблогерам "тюменской матрешки", за несколько дней на ее страничку подписались более пяти тысяч пользователей. Выходу главы ХМАО в соцсети предшествовала публикация рейтинга личных страниц губернаторов, в котором Наталья Комарова оказалась в числе 17 "оффлайновых" руководителей. В ХМАО еще помнят твиттер Натальи Комаровой: микроблог она вела лично, уверены наблюдатели, но лента не обновлялась с 2014 г. Новый выход в социальные сети может быть связан с неформальным расширением KPI губернаторов, но как показывает практика, многие главы заполняют личные страницы официальными отчетами и удаляют негативную обратную связь.

Первые фотографии в instagram губернатор Югры сделана на фестивале "Дух огня", она объявила, что площадка станет еще одним каналом для общения с жителями. Обратная связь не заставила себя долго ждать: пока одни восхищались фестивалем ("Захватывающее событие. Югра впереди планеты всей, в том числе и в культуре"), другие жаловались на жизнь ("Наталья Владимировна, здравствуйте. Скажите пожалуйста, когда жить-то будем? А не существовать..."). Примечательно, что оперативнее всего в комментариях отметились госслужащие.

Пока постов в instagram Натальи Комаровой немного, все фото сделаны во время официальных визитов. Как показал обзор "Петербургской политики", такого формата придерживаются многие губернаторы: они визуализируют контент, опубликованный на официальном сайте администрации, при полном отсутствии личного позиционирования. Это эксперты считают ошибкой, как и удаление негативных комментариев (в этом замечен губернатор Архангельской области Игорь Орлов) или полное их игнорирование (Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесия, Сергей Морозов, Ульяновская область, Сергей Собянин, Москва, и другие).

Появление Комаровой в instagram - ответ на запрос на усиление коммуникаций с жителями, считает гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

"Практически любой шаг региональных властей и в целом элиты по установлению такой коммуникации логичен, он усиливает коммуникативные возможности власти и ее устойчивость. Инициатива Комаровой соответствует общественному запросу и логике усиления коммуникации, на которой настаивает АП и федеральная власть в целом. Для того, чтобы коммуникация была эффективной, она должна быть регулярной, охватывать разные социальные группы", - поделился своим мнением с Накануне.RU Орлов.

Это не первая попытка Натальи Комаровой вести личную страницу, до 2014 г. у губернатора был твиттер. Причем, тот опыт в ХМАО считают довольно успешным: глава региона не только сообщала о проведении совещаний, но и делилась личными эмоциями, отвечала на критику и вопросы жителей.

Между тем в ХМАО есть пример эффективной работы чиновника с социальными сетями - глава Сургутского района Андрей Трубецкой, который уже получил прозвище "глава-видеоблогер". На личных страницах он проводит онлайн-конференции, вызывает оппонентов на баттлы и отвечает на критические замечания о работе подчиненных. Это самый короткий путь общения с жителями, отмечает бывший руководитель пресс-службы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, кандидат политических наук Анатолий Корнеев.


"Чиновники вынуждены будут выходить на прямой диалог с гражданами, потому что сегодня рейтинг телевидения, общественно-политических программ резко пошел вниз, и уровень доверия к официальным СМИ в целом упал. Этому нужно что-то противопоставить, поэтому социальные сети глав будут развиваться. Важно, чтобы свою страничку чиновник вел сам. Я читаю твиттер Собянина и понимаю, что пишет не он, а кто-то из пресс-службы. Практика показывает, что Наталья Комарова не боится личного общения, объезжая округ, она встречается с самыми разными людьми", - рассказал Накануне.RU Корнеев.

Экс-коллеги Комаровой Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев не были активными пользователями соцсетей, но на фоне их преемников губернатор Югры начала смотреться менее выигрышно.

"Наталья Комарова поддалась веянию моды, но пока можно предположить, что этот аккаунт создан "для галочки". Это связано с экспертной оценкой губернаторов на основе их страниц. Скорее всего, вести аккаунт будет пресс-служба, мы увидим ту же информацию, что и на официальных сайтах. Instagram, как и любая другая соцсеть, прежде всего нужен для связи с избирателями. В ней человек должен показывать, как он живет, куда ходит, чем увлекается - как-то открывать себя. Также важна реакция на чаяния жителей", - говорит политолог Александр Лобов, добавляя, что твиттер Натальи Комаровой в какой-то момент тоже начала вести пресс-служба.

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Я у ХМАО блогер. Наталья Комарова вернулась в соцсети

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Теги: Наталья Комарова, Instagram, блогер, социальные сети, ХМАО, Лобов, Корнеев, Орлов



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Ранее 04.03.2019 11:02 Мск Наталья Комарова завела аккаунт в instagram

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