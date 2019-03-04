Оскандалившийся Емельяненко снят с турнира RCC 6 в Челябинске

Скандальный российский боец Александр Емельяненко не выступит на турнире RCC 6, который состоится 4 мая в Челябинске. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Ранее сообщалось, что Емельяненко, приехавший в район Кавказских Минеральных вод, сел в пьяном виде за руль своего "золотого" "Мерседеса" (по некоторым данным, это произошло, когда иномарку бойца пытались эвакуировать на штрафстоянку). Затем он совершил ДТП и начал уходить от погони, совершив еще несколько наездов на другие автомобили.

Утверждалось, что во время задержания спортсмен нецензурно ругался и оскорблял полицейских. Суд арестовал его на 10 суток.

Как пояснил Клименко, боя Емельяненко в Челябинске точно не будет, но на проведение турнира это не повлияет. Сейчас формируется кард и в ближайшее время станет известно, кто возглавит шоу.

"Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен", - уточнил исполнительный директор RCC.

Напомним, в МВД Ставропольского края опровергли сообщения о том, что полицейских, задержавших Александра Емельяненко, якобы могут уволить из-за этого.