Создатель The Prodigy заявил о самоубийстве вокалиста Кита Флинта

Создатель и участник группы The Prodigy Лиам Хоулетт сообщил в официальном аккаунте коллектива в Instagram, что его коллега Кит Флинт покончил жизнь самоубийством.

"Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски зол, растерян и с разбитым сердцем", - написал Лиам.

Ранее британская The Sun сообщила, что тело 49-летнего Флинта было обнаружено в понедельник, 4 марта, в его доме в городке Грейт-Данмоу (графство Эссекс, Великобритания). Полиция и медики, вызванные на место, не сообщили о конкретной причине смерти, но отметили, что она не была криминальной.