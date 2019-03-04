04 Марта 2019
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В Нижневартовске из-за ремонта дорог изменится работа общественного транспорта

Глава Нижневартовска Василий Тихонов поручил сделать ремонт дорог в городе так, чтобы это не мешало жителям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Летом ремонт ждёт 14 км дорог. На реконструкцию дадут 550 млн руб., из них 55 млн – из бюджетов округа и города, 495 млн – федеральные деньги. В прошлом году на ремонт дорог дали 200 млн руб. Все дороги прошли диагностику, прошёл опрос жителей. На основании этих данных сформирован список из 14 участков, где пройдет капитальный ремонт.

Учитывая предстоящий колоссальный объем работ, который необходимо выполнить в небольшой теплый сезон, Тихонов поручил провести ремонт дорог так, чтобы не создавать дискомфорт для жителей и кардинально не нарушать ритм города. Заместитель директора департамента ЖКХ Ирина Воликовская отметила, что власти заранее проводят подготовку.

"Если одновременно 14 км дорог перекрыть на ремонт, город может оказаться в сплошной "пробке". Для того, чтобы ремонтная кампания прошла комфортно для всех участников движения, разрабатываем удобную логистическую схему: графики ремонта каждой дороги, планируем внесение изменений в маршруты общественного транспорта", - сказала Воликовская.

Безопасные дороги Нижневартовская агломерация(2019)|Фото: n-vartovsk.ru

Помимо капитального ремонта в рамках нацпроекта запланировано строительство улицы Нововартовской. Она станет дублером улице Лопарева. Эта работа начнётся в конце 2019 г.

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В Нижневартовске из-за ремонта дорог изменится работа общественного транспорта

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Теги: мэрия Нижневартовска, ремонт дорог, безопасные и качественные автомобильные дороги



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