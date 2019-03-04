04 Марта 2019
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Общество В бывшем СССР

В Латвии призвали отменить 8 Марта как наследие "оккупационного режима"

Доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристине Яриновска предложила убрать 8 марта из списка праздников, отмечаемых в Латвии.

По мнению ученого, этот праздник – "унизительное наследие оккупационного режима", сообщает Sputnik Латвия.

"Женщины Латвии не заслужили такого унижения, что он до сих пор находится в законе независимой Латвийской Республики", - заявила Яриновска.

В Латвии 8 марта перестал быть выходным днем после выхода республики из СССР. 17 лет Международный женский день не был в Латвии ни государственным праздником, ни даже отмечаемым днем.

26 апреля 2007 года Сейм большинством голосов во втором чтении принял поправку "Центра Согласия" к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой 8 марта - Международный Женский день - становится в Латвии официально отмечаемым днем.

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В Латвии призвали отменить 8 Марта как наследие "оккупационного режима"

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Теги: латвия, 8 марта



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