В Латвии призвали отменить 8 Марта как наследие "оккупационного режима"

Доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристине Яриновска предложила убрать 8 марта из списка праздников, отмечаемых в Латвии.

По мнению ученого, этот праздник – "унизительное наследие оккупационного режима", сообщает Sputnik Латвия.

"Женщины Латвии не заслужили такого унижения, что он до сих пор находится в законе независимой Латвийской Республики", - заявила Яриновска.

В Латвии 8 марта перестал быть выходным днем после выхода республики из СССР. 17 лет Международный женский день не был в Латвии ни государственным праздником, ни даже отмечаемым днем.

26 апреля 2007 года Сейм большинством голосов во втором чтении принял поправку "Центра Согласия" к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", согласно которой 8 марта - Международный Женский день - становится в Латвии официально отмечаемым днем.