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В Миассе после митинга создадут экологический совет

Глава Миасса Григорий Тонких поручил в течение месяца разработать положение об экологическом совете и его составе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Совет будет сформирован в апреле. Известно, что в него войдут представители Ильменского заповедника, преподаватели Южно-Уральского Государственного Университета, общественники.

Напомним, решение о создании экологического совета было принято на митинге против строительства Круглогорского горно-обогатительного комбината, который прошел 2 марта. Митинг в Миассе по разным оценкам собрал около 1 тыс. человек.

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В Миассе после митинга создадут экологический совет

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Теги: митинг, Кругологорский ГОК, Миасс, экологический совет,



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