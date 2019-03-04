Глава Кургана Сергей Руденко сложил свои полномочия

Глава Кургана Сергей Руденко оставил свой пост по собственному желанию, эту информацию Накануне.RU подтведили в пресс-службе городской мэрии.

Сообщается, что Руденко покинул должность градоначальника по собственному желанию.

Исполняющим обязанности назначен депутат Курганской городской думы Игорь Прозоров.

"4 марта состоялось внеочередное заседание Курганской городской думы, на котором депутаты приняли отставку Сергея Руденко с поста главы города Кургана. Также Руденко сложил с себя полномочия депутата гордумы по одномандатному избирательному округу №23", - отметили в пресс-службе.