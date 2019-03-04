На Ямале под угрозой ликвидации оказался музей ненецкого писателя Леонида Лапцуя

На Ямале разгорается совсем не культурный скандал – коммунисты бьют тревогу из-за возможной трансформации музея-квартиры известного ненецкого писателя Леонида Лапцуя, который может стать частью "Музея первых", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Депутат заксобрания Ямала от КПРФ Елена Кукушкина рассказала Накануне.RU, что власти решили открыть "Музей первых" – геологов и прочих первооткрывателей.

"Половина дома – музей-квартира Лапцуя, половина – Василия Подшебякина. Власти решили их объединить, оставив под Лапцуя только комнату. Но это будет совсем другой формат. Сейчас там сохранено всё так, как было при нём, - и библиотека, и рабочий кабинет. Дух полностью сохранён. Это намоленное место", - сказала Кукушкина.

Собралась инициативная группа людей, которая будет собирать подписи против реорганизации.

"В реорганизации участвует руководство музея имени Шемановского, также тут не обойтись без окружных властей – подобные решения принимаются на высоком уровне. Председатель "Ямал – потомкам" написал о ситуации письмо губернатору. Молодежь из аборигенов просит сохранить объект, они готовы на пикеты выходить", - сказала Кукушкина.

Леонид Лапцуй (1929-82) родился в ямальской тундре в семье оленевода-батрака. С 10 лет Лапцуй работал оленеводом. В 1951 г. окончил семилетнюю школу в Новом Порту, а через три года – медицинское училище в Салехарде, получив специальность фельдшера. Параллельно работал переводчиком в местной газете. В 1954-56 гг. учился в Москве, в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ. После этого работал в комсомольских и партийных учреждениях Ямала. В 1963 году Лапцуй закончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС и вновь стал работать на руководящих должностях в арктическом регионе. В 1974 г. стал редактором ненецкой газеты "Няръяна Ӈэрм", и оставался им до самой смерти.

В 1962 году написал свой первый рассказ "В снегах песцовых", который был одобрен одним из первых ненецких писателей Иваном Истоминым. Вскоре Лапцуй опубликовал в местных и областных газетах, а также в журнале "Литературная жизнь" ещё ряд своих рассказов. В них описывается жизнь ненцев, природа и повседневная жизнь Ямала. Позднее его рассказы появляются в журналах "Сибирские огни", "Дружба народов" и др., издаются отдельными изданиями. В 1964 году принят в Союз писателей СССР. Именем Лапцуя названо Салехардское культурно-просветительное училище.