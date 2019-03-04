Полиция: вокалист The Prodigy умер своей естественной смертью

Стало известно, что вокалист известной британской группы The Prodigy Кит Флинт, по предварительным данным, умер своей естественной смертью. Об этом заявили в полиции Эссекса.

Напомним, Флинт скончался в возрасте 49 лет. Музыканта нашли мертвым в его доме в городке Грейт-Данмоу (графство Эссекс).

"Смерть не рассматривается как подозрительная", - сообщается в заявлении полиции, которое приводит РИА Новости.

Напомним, ранее в полиции заявляли, что обстоятельства кончины Флинта точно не были криминальными.