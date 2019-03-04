04 Марта 2019
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Общество Центральный ФО

В "Роскосмосе" рекомендовали уволить сотрудника госкорпорации, назвавшего жителей хрущевок "скотобазой"

Сотруднику "Роскосмоса" Станиславу Жаркову грозит увольнение после некорректного заявления о жителях хрущевок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе госкорпорации.

"Комиссия по этике госкорпорации "Роскосмос" приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети Интернет. Госкорпорация "Роскосмос" считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания", - говорится в сообщении.

Станислав Жарков, московская программа реновации, комментарии(2019)|Фото: t.me/mediatech

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что высокопоставленный сотрудник "Роскосмоса" назвал жителей хрущевок "скотобазой". Дискуссия на тему московской реновации разгорелась под одним из постов в Facebook. Жарков выразил мнение, что люди, которые из хрущевок переедут в новые дома, "засрут" их за пару лет. Высказывание вызвало критику пользователей соцсети.

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В "Роскосмосе" рекомендовали уволить сотрудника госкорпорации, назвавшего жителей хрущевок "скотобазой"

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Теги: Роскосмос, скотобаза, хрущевки, станислав жарков



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