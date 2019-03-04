В Петербурге горел ангар по переработке мусора: жители жалуются на запах пластика

В Петербурге загорелось помещение ангара, в котором сортируют мусор.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по городу, сообщение о возгорании по адресу Митрофаньевское шоссе, 28, поступило около 12.40.

Горели транспортерная лента и мусор на площади 60 м.кв. В 13:25 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Жители Московского района начали жаловаться в соцсетях на запах горелого пластика.

Ранее сообщалось, что в поселке Роза в Челябинской области жалуются на свалку отходов под окнами домов - люди пишут, что мусор горит и происходит задымление.

Жители рассказали, что на свалке возле их домов постоянно возникают пожары. Главная проблема в том, что границы свалки четко не определены - из-за этого она постоянно увеличивается.